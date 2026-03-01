Close Menu
الأحد, 1 مارس
24/24 :
الحوض الشرقي.. الدرك يصادر 23570 لترا من البنزين قرب باسكنو

أحمدُ ولد الحسن

تمكنت كتيبة الدرك الموريتاني ، بولاية الحوض الشرقي من ضبط كمية “معتبرة” من البنزين كانت مخزنة  بالقرب من منطقة تابعة لمقاطعة باسكنو.

وأوضح بيان صادر عن الدرك  أن العملية أسفرت عن حجز 23570 لترا من البنزين، تم تخزينها خارج الأطر القانونية المعمول بها، في مخالفة صريحة للضوابط المنظمة لتداول وتخزين المواد البترولية، حسب البيان.

وقال الدرك إن  هذه العملية تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها الدرك  لمكافحة التهريب والأنشطة غير المشروعة، وفرض احترام القانون، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وضمان سلامة المواطنين.

وأكد المصدر ذاته أن التحقيقات جارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين

