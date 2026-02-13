قال نائب رئيس حزب الصواب أحمد ولد عبيد إن التحالف بين حزبه ورئيس حركة الانبعاث الانعتاقية (إيرا) بيرام الداه اعبيد “مهم ومستمر”، لكنه شدد على أن لكل طرف استقلاليته في المواقف والخيارات السياسية.

وأضاف ولد عبيد، في مقابلة مع موقع “صحراء 24”، أن دخول بيرام في تحالف جديد مع أحزاب وائتلافات سياسية أعلنت مقاطعة الحوار الوطني لا يؤثر على العلاقة القائمة بين الجانبين، موضحا أن حزب الصواب “له رأيه وخصوصيته” باعتباره حزبا سياسيا مستقلا.

وأكد نائب رئيس حزب الصواب، أن الحزب يتمسك بمبدأ مشاركة جميع الأطراف في أي حوار سياسي، مشيرا إلى أن تجارب سابقة شابها، بحسب قوله، “عدم وفاء السلطة بالتزاماتها”، وهو ما انعكس سلبا على الثقة في نتائج تلك الحوارات.

وقال إن حزب الصواب مستعد لحضور أي حوار تُوجَّه إليه الدعوة للمشاركة فيه، داعيا إلى أن يكون الحوار “جادا ومفيدا”، في ظل ما وصفه بالمرارات التي خلفتها تجارب سابقة.

ويأتي ذلك بعد إعلان مجموعة من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية، مساء الأربعاء، تأسيس إطار سياسي جديد تحت اسم “ائتلاف التناوب الديمقراطي 2029”، يضم عددا من الأحزاب، بينها تشكيلات قيد الترخيص، إضافة إلى منظمات حقوقية من بينها حركة الانبعاث الانعتاقية (إيرا).