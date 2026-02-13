قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إن ما تحقق في مجالي التعليم والصحة خلال السنوات الأخيرة يمثل قفزة نوعية، مشيراً إلى أن حجم المنشآت والبنى التحتية المنجزة يقارب ما كان قائماً في موريتانيا منذ الاستقلال

وأضاف خلال لقاء بأطر مقاطعة مونكل بولاية غورغول، أن السلطات العمومية واثقة من قدرتها خلال فترة وجيزة على تعميم خدمات التعليم والصحة والمياه والكهرباء على مختلف مناطق الوطن، مع إعطاء أولوية خاصة للمناطق الأكثر احتياجا.

وفي سياق تطوير الموارد البشرية، أشار إلى أن الدولة عملت على تحسين جودة التكوين وجعله أكثر مواءمة مع متطلبات سوق العمل، لافتا إلى أن الطاقة الاستيعابية في مؤسسات التعليم العالي تضاعفت خلال السنوات الست الماضية، بينما شهد التعليم المهني توسعا أكبر، حيث ارتفعت طاقته الاستيعابية إلى خمسة أضعاف.

وأكد أن هذه الجهود تندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية البشرية ودعم مسار النمو الاقتصادي، عبر الاستثمار في التعليم والتكوين باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لمستقبل البلاد