دعا وزير الصحة الموريتاني محمد محمود ولد أعل محمود إلى تعزيز منهجية فحص عينات الأدوية، بحيث لا تقتصر على مرحلة الدخول إلى البلد، بل تشمل فترات متعددة من مسار الدواء، ضمانا لمأمونيته وجودته.

جاء ذلك خلال زيارة اطلاع لإدارة التموين بالأدوية والمواد الطبية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ التوجيهات المتعلقة بإصلاح قطاع الصيدلة وتعزيز منظومة التموين بالأدوية.

كما أصدر الوزير تعليماته برفع قدرات وحدة متابعة التموين بالأدوية على مستوى الميناء، بما يمكنها من الاضطلاع الكامل بمهامها الفنية والرقابية.