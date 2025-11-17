سجّلت حمى الوادي المتصدّع في موريتانيا إصابات بشرية في 13 ولاية خلال الفترة ما بين 27 سبتمبر و30 أكتوبر الماضي.

ووفق بيانات منظمة الصحة العالمية، تم تأكيد 46 حالة إصابة بشرية، بينها 14 وفاة، فيما رُصد منذ أغسطس 62 بؤرة للمرض وسط الحيوانات، شملت 235 حالة إيجابية و71 نفوقاً، خصوصاً بين الأغنام والأبقار والإبل.

وقالت المنظمة إن السلطات الموريتانية أطلقت، بدعم من منظمة الصحة العالمية وشركاء آخرين، خطة وطنية للاستجابة تعتمد مقاربة “الصحة الواحدة”، وتشمل تعزيز المراقبة، ونشر فرق متنقلة، وتوفير وحدات عزل في المناطق الأكثر تضرراً.

وقدمت المنظمة 3.5 أطنان من الأدوية واللوازم الطبية، إضافة إلى سيارتي إسعاف جرى توزيعهما في ولايتي الحوض الشرقي والحوض الغربي، في إطار دعم الجهود الرامية لاحتواء انتشار المرض.