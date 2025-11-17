قالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف،مكونة البيئة ضمن البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط، تتضمن غرس أكثر من 10 آلاف شجيرة، في 110 كلمترات بنواكشوط، وتوسعة المشتلة المركزية لإنتاج الشتلات وإقامة ساحات خضراء.

وأضافت خلال جولة لها شملت عدة محاور من مكونة البيئة ضمن البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط، أن تنفيذ الشق البيئي من هذا البرنامج يسير بوتيرة مقبولة رغم تسجيل بعض النواقص في إقامة ساحات الترفيه.

وأشارت إلى أن مكونة البيئة تضم ثلاثة محاور، يتعلق الأول منها بدراسة الأثر البيئي لمستنقع جامعة نواكشوط والاستراحة الكبيرة الجاري انشاؤھا في المقطع رقم 4 من الحزام الأخضر لمدينة نواكشوط، فيما يتعلق المحور الثاني بتشجير وتجهيز ستة فضاءات عمومية وتشجير 12 محورا بطول 84 كيلومترا وتزيين 27 مرفقا عموميا على مستوى ولايات نواكشوط الثلاث، أما المحور الثالث فيتعلق بالحد من التلوث.

ويسعى شق البيئة من البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط إلى تشجير 110 كيلومترات على مستوى ولايات نواكشوط الثلاث، بمعدل شجيرة في كل ستة أمتار.

كما يهدف إلى إقامة وتجهيز ساحات كبيرة تتسع لتسعة هكتارات في منطقة الحزام الأخضر.