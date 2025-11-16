أعلن رئيس حزب “تيرانغا السنغال”، عبدو لاي نيان، دعمه لإعادة هيكلة التحالف الرئاسي “ديوماي رئيس” الذي يقوده رئيس الدولة باسيور ديوماي فاي.

جاء ذلك في بيان رسمي، حيث أكد نيان التزامه بالتحالف السياسي الجديد، مشدداً على قطيعة تامة مع التحالفات السابقة، بما في ذلك علاقته مع عثمان سونكو، زعيم حزب “باستف”، الذي كان نيان قد تولى حملته الانتخابية في 2019.

تجدر الإشارة إلى أن نيان وسونكو كانا قد تجمعا في إطار تحالف “جوتنا” حتى عام 2019، قبل أن يحدث انفصال بينهما نتيجة لاختلافات سياسية تزايدت بمرور الوقت.

في عام 2021، صرح نيان بأن العلاقة بينه وبين سونكو تدهورت بسبب “أخطاء متبادلة” واختلافات في الطموحات السياسية لمستقبل السنغال.

كما أوضح نيان أن انضمامه إلى التحالف الجديد يأتي ضمن إطار دعم رؤية الرئيس ديوماي فاي، ويعكس التزامه بتعزيز وحدة الأغلبية الرئاسية.

من جانبه، قالت السيدة أميناتا تور، المشرفة العامة للتحالف، إنها بصدد تشكيل لجنة عبر تطبيق واتساب تضم عددًا من القيادات السياسية، في خطوة لضم قادة آخرين إلى التحالف.