أعلنت الجمارك الموريتانية عن إحباط عمليتين لتهريب الأرز الأجنبي، في إطار حملة ميدانية واسعة نفذتها فرقها بين 10 و16 نوفمبر الجاري.

وتمكنت الفرق التابعة لمكتب البحث والتدخل (GiR) من ضبط أكثر من 18 طناً من الأرز المهرب، في ولايتي كيدماغا ولبراكنه جنوبي البلاد.

وقالت الجمارك في بيان، إن فرقها ضبطت 11 طناً و800 كيلوغرام من الأرز في ولاية كيدماغا، بينما نجحت في مصادرة 7 أطنان و25 كيلوغراماً في ولاية لبراكنه.

وأضافت أن هذه العمليات تأتي في إطار الجهود المستمرة لحماية الإنتاج المحلي وتعزيز الإيرادات الجبائية، بالإضافة إلى مكافحة التهريب والتهرب الضريبي.