دشنت مفوضية الأمن الغذائي اليوم الأحد، أربعة مخازن جديدة في كل من الطينطان وتامشكط واطويل وعين فربة شرق موريتانيا.

وقالت المفوضة فاطمة بنت خطري، في تصريح نقله الوكالة الموريتانية للأنباء، إن هذه المخازن، إضافة إلى مخزن كوبني، “تأتي في إطار برنامج تعزيز القدرة التخزينية للمفوضية على عموم التراب الوطني”.

وأضافت أن مخزني الطينطان وكوبني الجديدين يتسع كل منهما لـ500 طن، وهو ما يرفع القدرة التخزينية للمفوضية في المقاطعتين بنسبة 125%، بينما يتسع مخزنا اطويل وتامشكط لـ300 طن، مما يرفع القدرة التخزينية في كل من المقاطعتين بنسبة 150%.

وأشارت بنت خطري إلى أن مخزن مركز عين فربة، الذي يعد “أول منشأة تخزين للمفوضية في هذا المركز الإداري، يتسع لـ300 طن”.

وقالت إن منشآت التخزين الجديدة في الولاية “ستمكن من تلبية الاحتياجات المتزايدة في مجال تخزين المواد الموجهة للبرامج الاجتماعية للدولة” وفق قولها.