سيطرت السلطات المحلية في ولاية لعصابه، الأحد، على حرائق غابتية اندلعت لثلاثة أيام في محيط قرية اطبيبيل ببلدية بلا اجميل، بعدما شاركت وحدات من الحرس والدرك والشرطة والحماية المدنية إلى جانب السكان في عمليات الإطفاء.

وقال والي لعصابه أحمدو عداهي أخطيره إن فرق التدخل تمكنت من وقف تمدد الحرائق وحماية المراعي القريبة من القرية، رغم تضرر مساحات واسعة من الغطاء النباتي في المنطقة. ودعا الوالي السكان إلى تجنب مسببات الحرائق والتبليغ المبكر عنها، محذراً من العقوبات التي تفرضها القوانين في حال التسبب فيها.

وأضاف أن السلطات ستعتمد تدخلات أسرع مستقبلاً رغم غياب المسالك الطرقية في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن فتح الطرق بعد انتهاء موسم الأمطار سيُسهِم في تقليل مخاطر حرائق المراعي وتسريع الاستجابة لها.

وبحسب الحكومة، فإن الحرائق تدمر سنويًا أكثر من 200 ألف هكتار من المساحات الرعوية، مما يعادل خسارة اقتصادية بقيمة 5 مليارات أوقية جديدة، بالإضافة إلى الخسائر البشرية المحتملة.