انطلقت مساء السبت في نواكشوط النسخة الثامنة من مهرجان آردين، تحت شعار “نصون التراث الموسيقي نحفظ الهوية”.

ويستمر المهرجان ثلاثة أيام ويضم عروضًا موسيقية باستخدام آلة الآردين، إلى جانب عروض مسرحية ورقصات شعبية تمثل التراث الموسيقي الموريتاني.

وقال وزير الثقافة والفنون والاتصال والناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن الحكومة تبذل جهودا لتطوير قطاع الفنون، بما في ذلك إنشاء معهد للفنون، والمجلس الأعلى لمهنيي الفن، وبطاقة للفنانين المحترفين، لدعم الممارسة الفنية وتنظيمها.

وأضاف أن الانتخابات الأخيرة للفنانين الموسيقيين أظهرت قدرة القطاع على إدارة أنشطته بشكل مستقل.

من جانبها، أكدت رئيسة المهرجان، عيشة منت شغالي، أن التظاهرة تهدف إلى الحفاظ على التراث الموسيقي، داعية إلى إدراج تعليم الآلات الموسيقية ضمن المناهج التعليمية الأساسية.