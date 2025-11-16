قالت هيئة الهلال الأحمر الليبي، إن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعد أن انقلب زورقان كانا يقلان 95 مهاجراً غير نظامي قبالة سواحل مدينة الخمس يوم الخميس.

وأضافت الهيئة في بيان على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن الزورق الأول كان يقل 26 مهاجراً من بنغلادش، مات أربعة منهم، بينما كان الزورق الثاني يحمل 69 شخصاً من بينهم مصريان وعشرات السودانيين، دون أن تحدد الهيئة مصير باقي الركاب.

وأظهرت صور نشرها الهلال الأحمر الليبي جثثاً ملفوفة في أكياس بلاستيكية سوداء على الأرض، فيما قدم المتطوعون الإسعافات الأولية للناجين، الذين ظهرت صور لهم وهم ملفوفون ببطانيات حرارية وجلسوا على الأرض بعد إنقاذهم.

وأكد البيان أن خفر السواحل ووكالة أمن ميناء الخمس شاركوا في عمليات الإنقاذ، وأن الجثث سلمت إلى الجهات المختصة بناءً على تعليمات النيابة العامة بالمدينة.

يأتي هذا الحادث بعد يوم من إعلان المنظمة الدولية للهجرة عن فقدان 42 مهاجراً على الأقل واعتبارهم في عداد المفقودين بعد غرق زورق مطاطي قرب حقل البوري النفطي شمال غرب ليبيا.

وتعد ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 طريق مرور رئيسية للمهاجرين الفارين من النزاعات والفقر إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.

وسبق أن عُثر في منتصف أكتوبر على 61 جثة مهاجرين على الساحل غرب العاصمة طرابلس، وفي سبتمبر قالت المنظمة الدولية للهجرة إن 50 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم بعد اندلاع حريق على متن زورق كان يقل 75 لاجئاً من السودان قبالة السواحل الليبية.

وفي الأسبوع الماضي، دعت عدة دول بينها بريطانيا وإسبانيا والنرويج وسيراليون، خلال اجتماع للأمم المتحدة في جنيف، ليبيا إلى إغلاق مراكز الاحتجاز التي تتعرض فيها المهاجرون واللاجئون للتعذيب وسوء المعاملة وأحياناً القتل، بحسب منظمات حقوقية دولية.