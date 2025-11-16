عقدت منظمة الشباب والطلبة التابعة لحزب الإصلاح، مساء السبت في نواكشوط، مؤتمرها الثالث تحت شعار “لا يتحقق الإصلاح إلا بالشباب” بمشاركة وفود شبابية.

وقال رئيس الحزب محمد ولد طالبن في كلمة الافتتاح إن شباب الحزب يشكّلون “طليعة العمل السياسي والاجتماعي”، مؤكداً دعم حزب الإصلاح لبرنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي “يضع الشباب في مقدمة أولوياته”، وفق تعبيره.

وأشادت الأمينة العامة للحزب مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف بالحضور الشبابي، داعية إلى “مواكبة برنامج رئيس الجمهورية” وتعزيز مشاركة الشباب في جهود الإصلاح.

من جهته، قال رئيس منظمة الشباب التراد ولد زيد إن المنظمة، التي تأسست عام 2018، نشأت في “سياق تميّز بتصاعد الخطابات العنصرية والخلافات الجهوية”، وهو ما اعتبر أنه زاد من قناعة الحزب بضرورة تمكين الشباب ودعم دورهم في حماية الوحدة الوطنية.

أما الأمين العام للمنظمة أحمد بزيد ولد إسماعيل، فأكد أن الشباب يشكّلون نحو ثلثي سكان موريتانيا، مشيراً إلى أن “مستقبل البلاد مرتبط بقدرتهم على المشاركة الفاعلة في مختلف المجالات”.