أعلن رئيس حزب جبهة المواطنة والعدالة، محمد جميل منصور، استعداد حزبه للمشاركة الفاعلة في الحوار الوطني الشامل، كاشفاً عن إعداد ثلاث وثائق أساسية حول الوحدة الوطنية والحكامة والإصلاح المؤسسي، ستعرض قريباً على الرأي العام.

ودعا جميل منصور خلال افتتاح قسم حزبه أمس في مقاطعة دار النعيم، إلى نشر تقارير الرقابة المالية طبقاً للقانون لتعزيز الثقة وتوجيه الموارد نحو التنمية.

وأضاف أن حزبه يتميز بتركيبته “الجامعة لكل مكونات الوطن”، مضيفاً أن أكبر تحدٍّ للبلاد هو تعزيز وحدتها الوطنية.

وأشار إلى أن العمل التنظيمي والتخطيطي يمثل أساس أي مشروع سياسي جاد، داعياً إلى إحصاء وتأطير المناضلين، والتوسع في التواصل السياسي، ومتابعة مشاكل السكان ورفعها للحزب والسلطات المختصة.