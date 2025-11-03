اجتمع الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي زوال اليوم، باللجنة الوزارية لمتابعة المشاريع الكبرى في العاصمة نواكشوط.

ووفق ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء، فقد تم خلال الاجتماع “استعراض تقدم الأشغال خلال شهري سبتمبر وأكتوبر”.

وأظهرت التقارير تحسناً في وتيرة التنفيذ رغم تأثير الأمطار، فيما بلغت نسبة إنجاز برنامج تنمية نواكشوط 66% مقابل 56% من الآجال المستنفدة، بحسب ذات المصدر.

ودعا الوزير الأول خلال الاجتماع القطاعات المعنية إلى “التسريع في معالجة ملاحظات الشركات المنفذة وضمان استمرارية العمل أو اتخاذ الإجراءات القانونية عند الإقتضاء”.