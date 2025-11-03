بحثت موريتانيا والبنك الإفريقي للتنمية اليوم الاثنين، سبل تعزيز وتوسيع الشراكة، والاطلاع على مستوى تنفيذ المشاريع الممولة من طرف البنك في البلاد.

ووفق الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، فإن الزيارة التي تستمر خمسة أيام، تهدف إلى “بحث آفاق تطوير المشاريع التنموية بما يتماشى مع أولويات موريتانيا”.

وأضافت الوكالة أن برنامج الزيارة يتضمن عقد لقاءات مع عدد من القطاعات الحكومية، إلى جانب زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الممولة من قبل البنك.

وخلال اللقاء، أكدت المديرة الإقليمية المساعدة بالبنك الإفريقي للتنمية، ألين بلومبرغ، أهمية “الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الطرفين، وما تحققه من مكاسب متبادلة”.

وتعد مجموعة البنك الإفريقي للتنمية من أبرز الشركاء التنمويين لموريتانيا، إذ تمتد علاقات التعاون بينهما منذ عقود، ومولت خلالها المجموعة عشرات المشاريع بمئات ملايين الدولارات.