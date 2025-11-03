قالت وزارة الاقتصاد والمالية في موريتانيا، إن نواكشوط شريك محوري للاتحاد الأوروبي في منطقة الساحل الإفريقي.

وعقد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، صباح اليوم الاثتين في نواكشوط، اجتماعا مع السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي المعتمد لدى موريتانيا خواكين تاسو فيلالونغا.

وأشارت الوزارة في إيجاز نشرته على (فيسبوك)، إلى أن العلاقات بين الطرفين تستند “على التعاون في عدة مجالات من بينها الدعم الاقتصادي والتنموي المتمثل في دعم ميزانية الدولة و مشاريع تطوير البنية التحتية الرقمية والتحول الطاقوي والتعليم، الصحة، الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية الطرقية.”

كما “تشكل ملفات الأمن وإدارة الهجرة محور تعاون وثيق لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ومواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك إدارة تدفقات الهجرة”، وفقا لذات المصدر.