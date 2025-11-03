أصيب ثلاثة منقبين عن الذهب بحروق متفاوتة الخطورة، أثناء محاولتهم استخدام غاز البوتان في إحدى مقالع التنقيب بمنطقة امجيحدات بولاية تيرس زمور.

وأفاد مراسل صحراء ميديا في ولاية تيرس زمور، نقلا عن مصادر طبية أن الحادث وقع خلال محاولة المنقبين إشعال النار داخل أحد المقالع بهدف تليين الحجارة وتسهيل استخراجها، مما أدى إلى اندلاع النيران وإصابة المنقبين الثلاثة بحروق وصفت إحداها بالبالغة.

وأضافت المصادر أنه تم رفع المنقب الذي يعاني من الحروق الأشد إلى العاصمة نواكشوط، بقرار من الطاقم الطبي، لتلقي العلاج اللازم.