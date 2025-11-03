وقالت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم الاثنين، إن سكرتارية لجنة البطاقة الصحفية تبدأ في استقبال ملفات طالبي البطاقة الصحفية المقدمة للدورة الحالية في الفترة من 10 نوفمبر إلى 31 دجمبر 2025 بمقرها بوزارة الثقافة والفنون.

أعلنت وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان فتح باب استقبال ملفات البطاقة الصحفية، أمام الصحفيين العاملين في المجال ف موريتانيا.

وأضافت من يحق لهم التقدم للحصول على البطاقة الصحفية يجب أن تتوفر فيهم المحددات التالية: الحصول على مستوى تعليمي جامعي متخصص في فرع من فروع الصحافة (باكالوريا + 3 سنوات فما فوق) مع تجربة مهنية في إحدى وسائل الاعلام العمومية أو الخصوصية أو الجمعوية لا تقل عن سنتين؛

الحصول على شهادة جامعية (باكالوريا + 3 سنوات فما فوق) في تخصص غير صحفي وتجربة لا تقل عن أربع (4) سنوات من مزاولة مهنة الصحافة.

تجربة متصلة لا تقل عن ثماني ( سنوات في مجال من مجالات الصحافة يتم إثباتها بالممارسة المهنية المنتظمة والتكوينات المصدقة.

وأكدت الوزارة أن أعوان التحرير (الرسامون؛ المصورون؛ مصورو التلفزة ومساعدوهم؛ المساعدون المباشرون للتحرير). والذين تتوفر فيهم الشروط الواردة في المادة الثانية (2) من المرسوم 2025/037، في حكم الصحفيين المهنيين ويحق لهم التقدم لنيل البطاقة الصحفية.

وأشارت إلى أنه يحق لفئة مخرجي التلفزيون، ومهندسي وفنيي الصوت والصورة، التقدم للحصول على البطاقة الصحفية وفقا لأحكام المادة الثالثة (3) من قانون الصحفي المهني.

كما يمكن يمكن أن يستفيد من بطاقة صحفية الصحفيون المشار إليهم في المادة (3) من القانون رقم 2024/012 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2024 المتعلق بالصحفي المهني وهم:

الصحفي المهني المستقل: وهو كل صحفي بدون عقد عمل ينجز خدمات صحفية لمؤسسة أو لعدة مؤسسات من الصحافة العمومية أو الخاصة أو الجمعوية، على أن يكون دخله الرئيسي من ممارسة مهنة الصحافة.

الصحفي المهني المتدرب: ويجب أن يكون حائزا على مستوى الباكلوريا + 3 سنوات في مجال الصحافة ويمارس العمل الصحفي كمتدرب لفترة لا تتجاوز ستة أشهر في مؤسسة أو عدة مؤسسات صحفية.

يحصل الصحفي المتدرب على بطاقة صحفية تمنحه صفات دون تلك الممنوحة للصحفي المهني حسب الشروط التي سيحددها مقرر من الوزير المكلف بالاتصال.

الصحفي المهني الشرفي: وتمنح هذه الصفة لكل صحفي مهني استفاد من حقه في التقاعد بعد ممارسة مهنة الصحافة

لمدة عشرين سنة (20) سنة متصلة.

الصحفي المهني المعتمد: وهو كل صحفي حصل على صفة مراسل معتمد في موريتانيا لواحدة أو أكثر من المؤسسات الإعلامية طبقا للترتيبات المعمول بها.