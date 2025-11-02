وقع طلاب كلية الطب المضربون عن الدراسة، مع إدارة الكلية اتفاقا يقضي بتعليق الإضراب المستمر منذ قرابة أسبوع، بعد وساطة من سلك الأطباء الموريتانيين.

ونص الاتفاق على تكفل الكلية بتنفيذ بعض المطالب عبر مجلسها التربوي، فيما سيرفع بعضها إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصحة، والمركز الوطني للخدمات الجامعية.

وتضمنت المطالب المرفوعة إلى وزارة الصحة، ومنح تعويض شهري للأطباء الداخليين، والإسراع في إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية، تنظيم مسابقة الإقامة الطبية سنويا.

فيما تضمنت المطالب المرفوعة للمركز الوطني للخدمات الجامعية، بتوفير ثلاث حافلات بين الجامعة والكلية، ووضع آلية لضمان انتظام خدمة نقل الطلاب مع استمراريتها.

وتوزعت بنود الاتفاق على عدة نقاط أبرزها، اعتماد تقييم عادل يعتمد على الحضور واكتساب الأهداف، ووضع أهداف واضحة لكل تدريب، وإعداد دفتر تربص يتضمن المهارات الواجب اكتسابها خلال كل تدريب، والتأطير عند سرير المريض مع تقديم دروس تطبيقية، منتظمة خلال كل تدريب.