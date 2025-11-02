نظم حزب الإنصاف، مساء اليوم الأحد، بشكل متزامن في ولايات نواكشوط، يوما تحسيسيا حول محاربة الفساد، تحت شعار: ” الإصلاح الحقيقي لا يقوم دون محاربة الفساد”.

وقال رئيس الحزب سيد أحمد ولد محمد، إنهم في هذا اليوم التحسيسي الذي حضره مختلف مكونات الشعب ومستوياته، كمناضلين في حزب الإنصاف، للتعبير عن مساندتهم ووقوفهم خلف الرئيس الموريتاني، في جميع سياساته، خصوصًا فيما يتعلق بسياسته في مجال مكافحة الفساد.

وأضاف أن الخطاب التوجيهي الذي ألقاه فخامته خلال حفل تخرج تلاميذ المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، ركز على الحكامة الرشيدة ومكافحة الفساد.

واستعرض رئيس الحزب أهم خطابات الرئيس الموريتاني، واستخدامه لعبارات القضاء على الفساد والإصلاح، مبرزًا أن ذلك يدل على اهتمامه وإصراره على مكافحة هذه الظاهرة، وهو ما يعكس رؤيته في تسيير الشأن العام.