غينيا.. الرئيس الانتقالي يترشح رسميا للرئاسيات

محمد يوسفبواسطة

أعلن رئيس المجلس العسكري في غينيا الجنرال مامادي دومبويا رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 28 ديسمبر المقبل.

وقدم مامادي دومبويا البالغ 40 عاما، اليوم الاثنين، أوراق ترشحه إلى المحكمة العليا.

ويحكم مامادي دومبويا الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، منذ استيلائه على السلطة عام 2021، عقب الإطاحة بالرئيس المدني ألفا كوندي الذي ظل في السلطة لأكثر من 10 سنوات.

وكان ترشحه الذي يطالب به أنصاره منذ أشهر، متوقعا. وكان قد تعهد بإعادة السلطة إلى المدنيين.

وتعد الانتخابات الرئاسية التي ينتظرها الشعب والمجتمع الدولي منذ سنوات، بمثابة نهاية الفترة الانتقالية منذ تولي دومبويا السلطة في سبتمبر 2021.

