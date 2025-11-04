بحثت وزارة الطاقة والنفط الموريتانية أمس الاثنين، مع بعثة من البنك الإفريقي للتنمية، سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن البعثة، التي تزور البلاد حالياً، تضم عدداً من المستشارين والإداريين التنفيذيين من مجموعة البنك، بقيادة المديرة الإقليمية المساعدة مالين بلومبرغ.

واستعرض وزير الطاقة محمد ولد خالد، خلال اللقاء مجالات الشراكة مع البنك، مبرزاً المشاريع الطاقوية الجاري تنفيذها بالتعاون مع الشركاء.

وأكد الوزير أهمية مشروع خط الجهد العالي الرابط بين نواكشوط والنعمة ضمن مبادرة “الصحراء للطاقة” (Desert to Power) العابر لمنطقة الساحل.

من جانبها، نوهت بلومبرغ بالشراكة الاستراتيجية بين البنك وموريتانيا، مشيدة بالمشاريع التي يمولها البنك في البلاد.

ويشمل الخط الكهربائي نواكشوط – النعمة عدداً من المدن الموريتانية، من بينها ألاك وكيفه ولعيون، ويتضمن إنشاء محطتين تعملان بالطاقة الشمسية بقدرة 50 ميغاوات لكل واحدة في مدينتي كيفه والنعمة.