قال القائم بالأعمال بالسفارة التركية في نواكشوط، إمراه أراباجي، إن عدد الطلاب الموريتانيين الذين يتابعون دراستهم حالياً في تركيا بلغ 1300 طالب.

جاء ذلك خلال حفل استقبال نظمته سفارة الجمهورية التركية في موريتانيا ليل الأربعاء/الخميس بالعاصمة نواكشوط، بمناسبة الذكرى الـ102 لتأسيس الجمهورية التركية.

وأضاف أن العلاقات الثقافية والسياسية والاقتصادية بين تركيا وموريتانيا تشهد نمواً متزايداً يعكس متانة الصداقة العريقة بين البلدين، مبرزاً تطور التعاون بين رجال الأعمال في مجالات التجارة والبنية التحتية والتعدين والصيد والبناء.

وقد مثّل الحكومة الموريتانية في هذا الحفل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، إلى جانب مستشارة الوزير الأول المكلفة بالشؤون السياسية، هند بنت عينينا.