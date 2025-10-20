Close Menu
الإثنين, 20 أكتوبر
24/24 :
ولد مولود: نشر تقرير محكمة الحسابات “خطوة إيجابية” لكنها غير كافية

محمد عبد اللهبواسطة
رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود (صحراء ميديا)

قال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم، محمد ولد مولود، إن نشر محكمة الحسابات لتقريرها السنوي عن الفترة 2022-2023 يمثل “خطوة إيجابية”، مشددًا على أنه “غير كافٍ ما لم تُتبع بإجراءات قضائية واضحة”.

ودعا ولد مولود خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم، إلى “محاسبة المتورطين وتطبيق العقوبات التي يحددها القانون”.

واستغرب ولد مولود أن تُنهب المليارات في وقت يعاني فيه الشعب من “العطش والجوع”.

وكانت محكمة الحسابات الموريتانية قد نشرت تقريرها السنوي، والذي كشف عن اختلالات وتجاوزات في التسيير المالي والإداري داخل عدد من القطاعات الحكومية، رد رئيس المحكمة السبب الرئيسي إلى “أخطاء تسييرية”.

