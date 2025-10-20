وقعت الحكومة الموريتانية ونظيرتها المغربية اليوم الاثنين بالعاصمة المغربية الرباط، برنامج عمل مشترك في مجال التحول الرقمي لمنظومة العدالة برسم سنتي 2026-2027، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في تطوير الإدارة القضائية وتحديث المرافق العدلية.

وجرى توقيع البرنامج من طرف وزير العدل الموريتاني محمد ولد اسويدات ونظيره المغربي عبد اللطيف وهبي، وذلك في «إطار الشراكة بين الرباط ونواكشوط، وسعيا إلى جعل التحول الرقمي رافعة أساسية لتحسين جودة العدالة وتقريب خدماتها من المواطنين» حسب ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء (رسمية).

وقال وزير العدل الموريتاني محمد ولد اسويدات، في كلمة بالمناسبة، إن تبادل الزيارات والخبرات بين أطر ومسؤولي الوزارتين، وغيرها من الأنشطة المبرمجة، من شأنه أن «يتيح تقاسم التجارب والمعارف حول القضايا ذات الأولوية في قطاع العدل بكلا البلدين».

وأكد الوزير المغربي عبد اللطيف وهبي، أن هذا التوقيع «يجسد الانخراط المشترك في توطيد التعاون بين البلدين في مجال العدالة».

وأكد وهبي استعداد وزارة العدل المغربية لوضع «خبراتها وتجاربها في مجال الإدارة القضائية والتحول الرقمي رهن إشارة نظيرتها الموريتانية».

وشهد اللقاء كذلك مباحثات بين الوزيرين تناولت سبل تطوير التعاون في مجالات البنية التحتية الرقمية، والتكوين المستمر، والتحديث المؤسساتي، واستعمال التكنولوجيات الحديثة في تدبير المرفق القضائي.