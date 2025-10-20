توج المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة بطلا للعالم، عقب فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدفين نظيفين، في المباراة النهائية التي جمعتهما، اليوم الاثنين، على أرضية الملعب الوطني خوليو مارتينيز برادانوس بالعاصمة الشيلية سانتياغو، برسم نهائي كأس العالم للشباب (الشيلي 2025).

هذا التتويج التاريخي هو الأول من نوعه في سجل كرة القدم المغربية، حيث قدم “أشبال الأطلس” أداء بطوليا طيلة مشوار البطولة، تميز بالروح الجماعية والانضباط التكتيكي والفعالية أمام المرمى.

وفي سياق متصل هنأ العاهل المغربي محمد السادس أعضاء المنتخب لأقل من 20 سنة، بالفوز معربا عن «الاعتزاز العميق بالمسار البطولي الذي توج بالفوز بكأس العالم».

وأشاد الملك بـ«الثقة العالية بالنفس، والإيمان الراسخ بالقدرات والمهارات، وروح التلاحم والانسجام التي ميزت أداء اللاعبين طيلة أطوار البطولة».

وأكد العاهل المغربي أن هذا التتويج «أسعد الشعب المغربي قاطبة، وأثبت ما تزخر به المملكة من طاقات شابة موهوبة قادرة على رفع التحدي وخلق الحدث».

وفي مختلف المدن المغربية، خرج الآلاف إلى الشوارع للاحتفال بهذا اللقب التاريخي، حيث امتلأت الساحات والأزقة بالأعلام الوطنية والهتافات التي تمجد “أشبال الأطلس”.