دعت اللجنة الجهوية للطوارئ على مستوى ولاية كوركول إلى تدخل عاجل لإصلاح الأضرار التي لحقت بطريق كيهيدي – مقامه، جراء العواصف القوية التي شهدتها مدينة كيهيدي الليلة الماضية.

وأكد والي غورغول محمد المختار ولد عبدي، أن اللجنة قامت بزيارة ميدانية لمعاينة الأضرار التي طالت بداية الطريق الرابط بين المدينتين، حيث تبين أن أجزاءً منه تضررت بشكل يستدعي التحرك السريع لضمان انسيابية حركة المرور.

وأوضح الوالي أن اللجنة رفعت تقريراً مفصلاً إلى وزارة التجهيز والنقل، بهدف التسريع في تنفيذ أعمال الصيانة الضرورية، مشيراً إلى أن السلطات المحلية اتخذت جملة من الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين وتأمين التنقل في المنطقة إلى حين استكمال الإصلاحات.