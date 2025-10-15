عقد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، ومحافظ البنك المركزي، محمد الأمين ولد الذهبي، في واشنطن، جلسة مباحثات مع نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، السيد كنجي أوكومورا، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة خلال الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر الجاري.

وتركزت المباحثات على سبل تسريع تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها ومواصلة المتابعة المكثفة للبرنامج الإصلاحي الذي يجري تنفيذه بدعم من الصندوق، بما يضمن تعزيز الأداء الاقتصادي والمالي لموريتانيا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى ترسيخ الشفافية والحكامة الرشيدة، وتعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لزيادة صمود الاقتصاد الوطني أمام الصدمات الخارجية. كما تمت الإشادة بالتقدم المحرز في إطار البرنامج الإصلاحي، مع التأكيد على ضرورة المضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بما يعزز النمو الشامل والمستدام.

وجدد الطرفان حرصهما على تعميق الشراكة بين موريتانيا وصندوق النقد الدولي، ومواصلة التعاون الوثيق لضمان نجاح البرنامج الإصلاحي ودعم مسارات التنمية الاقتصادية في البلاد