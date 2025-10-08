قال حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”، إن أجواء افتتاح العام الدراسي الجديد اتسمت بـ”الإحباط والخيبة والقلق على مستقبل المنظومة التربوية في البلد”.

وأوضح الحزب في بيان أصدره أن “الحلم الوردي للمدرسة الجمهورية الذي بشرت به الحكومة، والقائم على الانطلاق بعملية الإصلاح والتطوير من المرحلة الأساسية، قد تحطم على صخرة الواقع المزري للمدرس والبنية المدرسية، إضافة إلى ضعف التحصيل الدراسي للتلاميذ”.

وأكد الحزب في البيان أن الحكومة فشلت في “النقاط الجوهرية المرتبطة بإحكام السيطرة على العملية التربوية في المرحلة الابتدائية، وفي المكونة المتعلقة بالهندسة اللغوية، فضلاً عن تحسين ظروف المدرس الذي يعد أولوية وطنية”، بحسب البيان.

يشار إلى أن السنة الدراسية الجديدة انطلقت الاثنين الماضي؛ على عموم التراب الوطني وسط إلزامية ارتداء الزي المدرسي، وفق ما شددت عليه وزارة التربية.