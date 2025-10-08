أطلقت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، بعثات تحسيس واتصال موجهة إلى الجاليات الموريتانية في الخارج، وذلك في إطار تحضيراتها لتنظيم منتدى الجاليات الموريتانية المقرر خلال السنة الجارية.

ويشمل البرنامج تنظيم جولات ميدانية في عدد من الدول عبر القارات الأربع: إفريقيا، آسيا، أوروبا، وأمريكا، بهدف إشراك الجاليات في تحديد الأولويات ومحاور النقاش التي سيُبنى عليها برنامج المنتدى.

وقد بدأت البعثات مهامها من العاصمة الإيفوارية أبيدجان، من خلال لقاء عُقد مساء أمس بمباني السفارة الموريتانية هناك، برئاسة سفير موريتانيا في أبيدجان، محمد عبد الله ولد خطرة.

وقال محمد عبد الله ولد خطرة، بأفراد الجالية، إن المنتدى الذي تباشر الوزارة التحضير له يُعد تعهّدًا من فخامة الرئيس الموريتاني ، محمد ولد الشيخ الغزواني، تسعى الوزارة إلى تجسيده على أرض الواقع.

أما المدير العام للموريتانيين في الخارج، فاستعرض مسار التحضير للمنتدى وأهدافه العامة، مبينًا أن هذا الحدث يشكل فرصة للجاليات لإسماع صوتها وطرح انشغالاتها والمساهمة في الشأن الوطني، مؤكدًا حرص الدولة على منح الجاليات المكانة التي تستحقها في الخطط الحكومية للتنمية.

وأشار إلى أن اختيار ممثلي الجاليات للمشاركة في المنتدى سيتم من طرفها هي نفسها، وأن مقترحاتها وتوصياتها ستشكل الأساس الذي سيُبنى عليه برنامج عمل المنتدى.