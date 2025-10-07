زار وزير الطاقة والنفط الموريتاني محمد ولد خالد يوم الثلاثاء مواقع بناء مستودعات جديدة للمحروقات في ميناء الصداقة بنواكشوط، في إطار متابعة “مشاريع البنية التحتية الكبرى التي تهدف لتعزيز أمن الإمدادات البترولية”.

واطلع الوزير والوفد المرافق على سير الأعمال في المشروع الذي من المتوقع أن يرفع الطاقة التخزينية في العاصمة من 60 ألف طن حالياً إلى 183 ألف طن بحلول نهاية 2026.

وقال ولد خالد إن هذه المنشآت ستسمح للمرة الأولى بتفريغ ناقلات المحروقات كبيرة السعة مباشرة في نواكشوط، بدلاً من ميناء نواذيبو، مما سيخفض تكاليف النقل ويحسن تدفق الإمدادات إلى جميع أنحاء البلاد.

ويشمل المشروع بناء مستودعين، الأول سعة 23 ألف طن من المقرر تسليمه نهاية 2025، والثاني سعة 100 ألف طن من المقرر اكتماله نهاية 2026.