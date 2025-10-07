أعلنت الحكومة الموريتانية، الثلاثاء، عن إطلاق حملة وطنية لمكافحة حرائق الريف للعامين 2025-2026، في إطار خطة تستهدف “تعزيز فعالية النظام الوطني للتصدي للحرائق”.

جاء الإعلان في بيان صادر عن مجلس الوزراء عقب اجتماعه الأسبوعي، أوضح أن الحملة الجديدة ستشهد “عدة مستجدات” تتضمن “إدخال أنشطة نوعية ومبتكرة”، مع التركيز على تنفيذها محلياً وفقاً للتوزيع الجغرافي على مستوى البلديات.

وتهدف الخطة إلى تمكين السكان المحليين وإشراكهم في “مسؤولية تنفيذ التدخلات المتعلقة بدء الحرائق وتسييرها”، مع مراعاة الخصائص البيئية والموارد المتاحة في كل منطقة.

وأشار البيان إلى أن هذه المقاربة ستتيح تنسيقاً أفضل للموارد البشرية والمادية لعدة قطاعات وزارية، بينها الدفاع والداخلية والزراعة والتنمية الحيوانية، كما ستضمن متابعة “أكثر فعالية” على الأرض.