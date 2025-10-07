وافق مجلس الوزراء في موريتانيا يوم الثلاثاء على مشروع قانون للتصديق على اتفاقية إنشاء منظمة دولية للوساطة، سيكون مقرها في هونغ كونغ، في إطار مساعي تعزيز التسوية السلمية للنزاعات.

وتهدف الاتفاقية -التي وُقّعت في 30 مايو 2025- إلى إرساء إطار قانوني ومؤسسي لتطبيق المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تدعو إلى حل النزاعات بالوسائل السلمية مثل الوساطة.

ومن المقرر أن تقدم المنظمة خدمات الوساطة بناء على طلب الدول الأعضاء، مع الالتزام بمبادئ حيادية تستند إلى “احترام سيادة الدول والمساواة بينها”، واعتبار موافقة الأطراف المتنازعة شرطا أساسيا لأي تدخل.

وذكر البيان أن المنظمة ستعمل على “تعزيز التفاهم السلمي” بين الدول.