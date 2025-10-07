أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموريتانية الثلثاء أن المنح الدراسية الـ 16 المقدمة من “هيئة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان” للطلبة الموريتانيين لن تشمل تكاليف المعيشة والإسكان.

وجاء في بيان للوزارة أن المنح ستقتصر على تغطية “تكاليف التكوين” (الدراسة) فقط، وذلك استناداً إلى المادة الثانية من الاتفاقية الخاصة المبرمة مع الهيئة.

ونقل البيان عن الوزارة قولها إنها “تتيح للطلبة الذين لا يرغبون في مواصلة هذا المسار فرصة التسجيل في المؤسسات الوطنية”، شريطة مراعاة المقاعد المتوفرة ومعدلاتهم العامة.