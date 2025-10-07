تشارك موريتانيا بوفد رفيع في منتدى الاستثمار الدولي (FII Senegal 2025) المنعقد في دكار يومي 7-8 أكتوبر، في إطار جهودها لتعزيز شراكاتها الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وقال بيان رسمي إن الوفد يضم الوزير المستشار برئاسة الجمهورية محمد محمود الشيخ عبد الله بن بيه ووزير الصناعة والمعادن اتيام التجاني، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين.

وأضاف البيان أن المشاركة تأتي تنفيذاً لبرنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الهادف إلى توسيع نطاق الشراكة الاقتصادية بين البلاد والعالم، ودعماً لجهود الحكومة في تطوير الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات النوعية.

ويشارك أعضاء الوفد في جلسات متخصصة ولقاءات ثنائية مع نظرائهم من الدول الأفريقية والدولية، بهدف استكشاف فرص التعاون الاقتصادي والشراكة في مجالات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا.