نفت قيادة الدرك الموريتاني ما تم تداوله حول “اعتقالات استهدفت مجموعة خطيرة تعمل على زعزعة الأمن في البلاد، ممولة من جهة خارجية”.

وجاء هذا النفي في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أوضحت فيه القيادة أن تلك الادعاءات “عارية من الصحة”.

واستبعدت القيادة في البيان “أي أحداث من هذا النوع”، داعية إلى تحري الدقة والصدق في تداول الأخبار والاعتماد حصراً على المصادر الرسمية.

ويأتي هذا في وقت كان فيه وزير الدفاع الموريتاني حنن ولد سيدي قد قام أمس بزيارة للقواعد والمراكز التابعة للجيش على الشريط الحدودي الشرقي للبلاد.

وكان ناشطون على بعض وسائل التواصل الاجتماعي قد تحدثوا عن اعتقالات نفذتها قيادة الدرك بحق مجموعات خطيرة يزعم أنها ممولة من جهات خارجية.