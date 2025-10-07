أعلنت وزارة التنمية الحيوانية أن المصالح البيطرية التابعة لها سجلت حتى الآن ما مجموعه 19 بؤرة نشطة موزعة على 16 مقاطعة في ثمان ولايات من البلاد.

وأوضحت الوزارة أن التحاليل المخبرية شملت 334 عينة، جاءت 90 منها موجبة للفيروس، في حين نُفي الاشتباه في 8 بؤر بعد التأكد من خلوها من المرض.

وسُجلت أولى بؤر الوباء يوم 15 سبتمبر 2025 في قرية الشام التابعة لبلدية دار البركة بمقاطعة بوكي في ولاية لبراكنه. كما أشارت التقارير إلى أن الحالات المسجلة في تفرغ زينه ولكصر وتوجنين لم تُظهر أية أعراض سريرية.

وتُعد حمى الوادي المتصدع مرضاً فيروسياً موسمياً مشتركاً بين الإنسان والحيوان، ينتقل أساساً عبر لسعات البعوض أو الملامسة المباشرة للحيوانات المصابة ومنتجاتها.