أصدرت المحكمة الجنائية بروصو اليوم الأربعاء، أحكاماً قضائية بالسجن والغرامة والإبعاد بحق 18 متهماً بينهم أجانب، في قضايا تتعلق بالمخدرات والاغتصاب.

وقال مراسل “صحراء ميديا” في المدينة إن الأحكام شملت السجن 7 سنوات نافذة وسنتين نافذتين، وأخرى مع وقف التنفيذ، كما قضت المحكمة بإبعاد متهمين أجانب بعد إلزامهم بغرامات مالية.

وأضاف المراسل أن المحكمة حكمت بثمانين جلدة على متهم تعاطى الخمور، بعد إقراره بذلك علناً أمام المحكمة.

كما أصدرت المحكمة حكماً بالسجن سنتين نافذتين على مراهق وفتاة بتهمة إشاعة الفاحشة ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت المحكمة قد بدأت اليوم دورة جنائية للنظر في 37 قضية، معظمها يتعلق بالاغتصاب والمخدرات.