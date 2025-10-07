تفقد وزير الدفاع الموريتاني، حنن ولد سيدي أمس، قواعد ومراكز تابعة للكتيبة الموريتانية ضمن القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس على الشريط الحدودي الشرقي للبلاد، وفق ما أفادت به الصفحة الرسمية للجيش الموريتاني.

وأوضح نفس المصدر أن الوزير اطلع خلال الزيارة على مستوى الجاهزية والقدرات العملياتية للعناصر المرابطة في الخطوط المتقدمة، إضافة إلى الظروف التي يواجهونها والمقترحات المتعلقة بتحسين أوضاعهم بما يمكّنهم من أداء مهامهم.

ورافق ولد سيدي في هذه الزيارة كل من قائد الأركان العامة للجيوش الفريق محمد فال الرايس الرايس، وقائد أركان الدرك الوطني الفريق أحمد محمود ولد الطايع، وقائد الجيش البري اللواء محمد الحافظ خطاري.

كما حضرها قائد المنطقة العسكرية الخامسة العقيد إدوم عمار، وقائد الكتيبة الموريتانية بالقوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس العقيد عبد الله كلاب.

وأكد وزير الدفاع في كلمة موجهة للعسكريين أن من “الضروري بذل المزيد من الجهد، والبقاء في جاهزية تامة، والتحلي باليقظة الدائمة في جميع الظروف”.