وقعت جهة نواكشوط أمس الاثنين اتفاقية منحة بقيمة تفوق 4,2 مليون يورو (ما يعادل ملياري أوقية قديمة) لتمويل مشروع تحسين الولوج إلى خدمات المياه والصرف الصحي في العاصمة.

وجاء توقيع الاتفاقية على هامش المنتدى الأوروبي الإفريقي المنعقد بمدينة مونبلييه الفرنسية، بمشاركة ممثلين عن مدينة لوزان السويسرية، والرابطة الدولية للمدن الفرنكوفونية، ومدن فرنسية شريكة ووكالات مياه أوروبية.

ووقع عن جهة نواكشوط رئيستها فاطمة بنت عبد المالك، فيما وقع عن الطرف السويسري بيير أنتوان إلدبران، العمدة المساعد لمدينة لوزان، التي تتولى التنسيق مع المدن السويسرية الشريكة الأخرى، ووقع عن الطرف الفرنسي فريدريك فاليي، المندوب العام للرابطة الدولية للمدن الفرنكوفونية، المنسقة مع المدن الفرنسية الشريكة: مدينة أورو متروبول د متز، ومونبليي مديتراني متروبول، إضافة إلى وكالتي المياه: ران ميز ورون مديترني كورز.

كما تم توقيع ميثاق شراكة يحدد المبادئ العامة للتعاون بين جهة نواكشوط وشركائها التنمويين، والقائم على التضامن والثقة المتبادلة.

وتأتي هذه الاتفاقية، وفق الجهة، انسجاماً مع توجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وفي إطار البرنامج الاستعجالي لتنمية نواكشوط.

وقالت منت عبد المالك إن الاتفاقية ستمكن من توسيع نطاق التدخلات السابقة لتشمل أحياء جديدة وتقديم حلول مستدامة لمشاكل المياه والصرف الصحي في العاصمة نواكشوط.