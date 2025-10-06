أدى الرئيس الجديد للسلطة الوطنية لمكافحة الفساد، جمال ولد اليدالي، اليوم الاثنين، اليمين القانونية أمام الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بالقصر الرئاسي.

وسيباشر ولد اليدالي مهامه على رأس سلطة مكافحة الفساد بعد أداء اليمين، وذلك عقب تعيينه بموجب مرسوم رئاسي صدر بداية سبتمبر الماضي.

وكان ولد اليدالي يشغل منصب رئيس محكمة العدل السامية (برلمانية) منذ أغسطس 2023، كما ترأس سابقًا الفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية (سلف حزب الإنصاف الحالي) عندما كان الحزب في السلطة.

وأنشئت السلطة الوطنية لمكافحة الفساد في مايو 2025 بعد مصادقة البرلمان على قانونها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي.

وتشمل صلاحياتها تنسيق سياسات مكافحة الفساد، وتلقي التصريحات بالممتلكات، والتبليغ عن حالات الفساد، ومكافحة الإثراء غير المشروع، إضافة إلى حماية المبلغين والشهود، مع حق اللجوء إلى القضاء.