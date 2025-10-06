Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الإثنين, 6 أكتوبر
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel
موري آلو

Mauritel

البنك الأفريقي يشيد بمشروع طاقة موريتاني بقيمة 300 مليون دولار

محمد فالبواسطة

أشاد البنك الأفريقي للتنمية بمشروع طاقة متجددة في موريتانيا تبلغ قيمته 300 مليون دولار، ووصفه بأنه خطوة مهمة في مسار البلاد لتعزيز إمدادات الكهرباء عبر استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك في بيان للبنك عقب توقيع نواكشوط الشهر الجاري اتفاقية لإنشاء محطة هجينة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 60 ميغاوات من المقرر أن تدخل الخدمة بحلول سبتمبر 2026.

وأشار البنك إلى أن هذا المشروع يعد من أوائل المشاريع المعتمدة ضمن مبادرة “الصحراء مصدرا للطاقة” التي أطلقها البنك عام 2019، والتي تهدف إلى توحيد شروط الاستثمار في 11 دولة بالساحل الأفريقي.

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة