أشاد البنك الأفريقي للتنمية بمشروع طاقة متجددة في موريتانيا تبلغ قيمته 300 مليون دولار، ووصفه بأنه خطوة مهمة في مسار البلاد لتعزيز إمدادات الكهرباء عبر استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك في بيان للبنك عقب توقيع نواكشوط الشهر الجاري اتفاقية لإنشاء محطة هجينة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 60 ميغاوات من المقرر أن تدخل الخدمة بحلول سبتمبر 2026.

وأشار البنك إلى أن هذا المشروع يعد من أوائل المشاريع المعتمدة ضمن مبادرة “الصحراء مصدرا للطاقة” التي أطلقها البنك عام 2019، والتي تهدف إلى توحيد شروط الاستثمار في 11 دولة بالساحل الأفريقي.