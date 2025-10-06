أعلنت الرئاسة الموريتانية، اليوم الاثنين، تعيين الفريق إبراهيم فال الشيباني الشيخ أحمد قائدًا لأركان الحرس الوطني.

ويأتي تعيين ولد الشيباني خلفًا للفريق محمد ولد الحريطاني، الذي عُيّن قبل أيام مديرًا عامًا للأمن الوطني.

وكان ولد الشيباني يتولى منصب قيادة الأركان الخاصة بالرئاسة.