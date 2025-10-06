Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الإثنين, 6 أكتوبر
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel
موري آلو

Mauritel

موريتانيا.. تعيين ولد الشيباني قائدًا لأركان الحرس الوطني

محمد عبد اللهبواسطة

أعلنت الرئاسة الموريتانية، اليوم الاثنين، تعيين الفريق إبراهيم فال الشيباني الشيخ أحمد قائدًا لأركان الحرس الوطني.

ويأتي تعيين ولد الشيباني خلفًا للفريق محمد ولد الحريطاني، الذي عُيّن قبل أيام مديرًا عامًا للأمن الوطني.

وكان ولد الشيباني يتولى منصب قيادة الأركان الخاصة بالرئاسة.

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة