أوفدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لجنة من الخبراء لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة في كوت ديفوار 25 أكتوبر الجاري.

ووصل إلى أبيدجان 15 مراقبا من جنسيات مختلفة ضمن دول المجموعة، حيث ستستمر مهمتهم حتى 29 من الشهر نفسه.

وأوضحت مفوضية الإيكواس أن إرسال المراقبين يأتي في إطار النصوص والاتفاقيات المنظمة للمجموعة.

وستمكن هذه اللجنة من تقييم الاستحقاقات الرئاسية المقبلة في كوت ديفوار، التي تجري في سياق سياسي متوتر، خصوصا بعد استبعاد عدد من قادة المعارضة من السباق الرئاسي، وسط مخاوف من تكرار أحداث 2020 التي أعقبتها أعمال عنف.

وتشهد كوت ديفوار في 25 أكتوبر انتخابات رئاسية يشارك فيها إلى جانب الرئيس المنتهية ولايته أربعة مترشحين، بينهم سيدتان، أهمهم سيمون غباغبو، الزوجة السابقة للرئيس السابق لوران غباغبو.