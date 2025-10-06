أطلقت الحكومة الموريتانية اليوم خدمة البطاقات الرمادية عبر منصتي “خدماتي” و”هويتي”.

وستمكن هذه الخدمة وفق الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، المستخدمين من الاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالبطاقات الرمادية التي يمتلكونها أو امتلكوها في السابق.

وأشرف على إطلاق الخدمة كل من وزير التجهيز والنقل، اعل ولد الفيرك، ووزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، أحمد سالم ولد بده.

كما ستتيح الخدمة متابعة الطلبات الجارية ومراحل تقدمها، ونقل ملكية البطاقة الرمادية واستخراج نسخ منها بسهولة.

ورجح وزير التجهيز والنقل في كلمته بالمناسبة أن تحقق المنصة “الهدف المخصص لها والمتمثل في تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين”.