سلمت شركة كينروس تازيازت، اليوم الاثنين، منشآت تعليمية جديدة في مدينة اكجوجت بولاية إينشيري تضم 17 فصلا، بكلفة إجمالية تناهز 650 ألف دولار أمريكي.

ويتضمن المشروع بناء مدرسة متكاملة تضم ستة فصول دراسية وملحقا إداريا بمكاتب ومكتبة، إضافة إلى تهيئة 11 فصلا في سبع مؤسسات بالمدينة.

وجرى حفل التسليم بحضور والي إينشيري ورئيس المجلس الجهوي وحاكم اكجوجت وعمدتها، إلى جانب مسؤولي من الشركة.

كما وزعت تازيازت 1600 سلة مدرسية و1600 زي مدرسي على تلاميذ بلديات الولاية، في استثمار إضافي قدره 50 ألف دولار، بهدف إزالة العوائق أمام التمدرس.

وأكدت الشركة أن هذا التدخل يأتي في إطار استراتيجية “صندوق تازيازت”، الذي أطلق عام 2024 ويغذى بمساهمة 6 دولارات عن كل أوقية ذهب منتجة.

وقال بابا صالحي، نائب الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية، إن تسليم هذه البنى يمثل “مرحلة رئيسية في دعم قطاع التعليم بإينشيري”.

وشدد صالحي على أن الهدف هو “خلق فرص للأجيال المستقبلية عبر مشاريع شاملة ومستدامة”.