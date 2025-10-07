وقع الوزير والسفير المغربي السابق محمد سعد العلمي، مجموعته القصصية الجديدة «الحلم في بطن الحوت» وذلك ضمن فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي السادس والأربعين.

وجرى حفل التوقيع في رواق محمد بن عيسى للفنون الجميلة بمركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية، بحضور عدد من المثقفين والإعلاميين والفنانين.

الكتاب، الصادر عن دار الأمان بالرباط، قدّم له الناقد نجيب العوفي، الذي أبرز في مقدمته أن قصص العلمي تعكس «هموما رافقت مراحل من التاريخ المعاصر بالمغرب» مشيرا إلى أن الكاتب «عاد إلى الأدب بعد انشغال طويل بالسياسة، مدفوعا بحنين قديم إلى الكتابة».

وقال الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة، حاتم البطيوي، إن العلمي «ظل محافظا على ارتباطه بالكتابة رغم مسؤولياته السياسية والدبلوماسية» معتبرا أن هذا الإصدار «قد يشجعه على نشر مذكراته السياسية لتوثيق تجربة جيل من رجالات الدولة».

أما الناقد والأستاذ الجامعي شرف الدين ماجدولين، فاعتبر العلمي «امتدادا لتقليد الحركة الوطنية التي جمعت بين الأدب والسياسة والفكر» موضحا أن المجموعة «كتبت في مراحل زمنية متباعدة من ستينيات القرن الماضي إلى بدايات القرن الحالي وأن نصوصها تحمل تأملات في المسار السياسي والاجتماعي للمغرب».

من جهته أوضح المؤلف محمد سعد العلمي أن كتابة هذه النصوص «لم تكن بهدف النشر وإنما جاءت في لحظات متفرقة وسط انشغالات السياسة والعمل العام» مشيرا إلى أنه قرر جمعها بعد عودته إلى أوراقه القديمة.

ويذكر أن العلمي من مواليد مدينة شفشاون عام 1948، حاصل على إجازة في الحقوق ودبلوم في الصحافةمن القاهرة.

وتقلد العلمي عدة مناصب سياسية ودبلوماسية، منها وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان وسفير المغرب بالقاهرة، إلى جانب مسار طويل في حزب الاستقلال والعمل البرلماني بين عامي 1977 و2009.