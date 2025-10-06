قالت وزيرة الترببة وإصلاح النظام التعليمي هدى باباه، إنه تم تأجيل الدراسة في قريتين في ولاية لعصابة شرقي البلاد، بسبب ظهور وباء الدفتيريا فيهما.

ونفت الوزيرة في تصريح لها خلال جولة في بعض المدارس، ما وصفتها “بالإشاعات” حول انتشار وباء الدفتيريا في المدن والقرى والأرياف، لافتة الانتباه إلى أن الوباء ظهر بصورة مؤكدة في قريتين في ولاية لعصابة وتم تأجيل الدراسة فيهما إلى إشعار جديد.

وأوضحت أن وزارة التربية ووزارة الصحة على تنسيق دائم، وأنه لو كان هناك ما يستلزم تأخير الافتتاح لكانت الدولة سباقة لذلك، لكونها أحرص من غيرها على صحة المواطن بصورة عامة والأطفال بصورة خاصة باعتبارهم عماد الأمة ومستقبلها.