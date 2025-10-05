اختتمت شركة «أرما» المغربية، المكلفة بتسيير قطاع النظافة في العاصمة نواكشوط، حملة نظافة شملت عشرات المؤسسات التعليمية والأحياء السكنية في ولايات العاصمة الثلاث، واستمرت على مدى أسبوعين كاملين.

وتأتي الحملة في إطار التحضيرات الرسمية لاستقبال العام الدراسي الجديد.

ونُظمت الحملة بتنسيق بين شركة “أرما موريتانيا” والسلطات المحلية، بإشراف الوزارة المنتدبة المكلفة بترقية اللامركزية والتنمية المحلية، وبدعم من وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، وذلك بعد شهر من الانطلاقة الرسمية للشركة.

وقال المدير العام للشركة، عبد الحفيظ رفوع، أن «أرما» تعد شريكًا للحكومة الموريتانية في الحملة الاستثنائية لنظافة مدينة نواكشوط، مشددًا على التزامها بمواصلة الجهود لتحسين الإطار البيئي للعاصمة، فق قوله.